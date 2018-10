Niedereschach Von zwölf auf zehn Wohnungen reduziert

Der Gemeinderat hat im Juni das Einvernehmen zur Bauvoranfrage für diesen Neubau erteilt. Das Vorhaben wurde im jetzigen Bauantrag von zwölf auf zehn Wohnungen reduziert, wobei auch die Ausmaße verringert wurden.

Das Baurechtsamt des Landratsamts hat mitgeteilt, dass sich aus deren Sicht das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfügen würde. Das Bauvorhaben befindet sich in Gewässernähe. Der Gewässerrandstreifen sei durch das Bauvorhaben nicht in seiner ökologischen Funktion beeinträchtigt.