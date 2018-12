Niedereschach Von Gymnastik bis zum Quiz

Niedereschach-Schabenhausen. Zur Feier, verbunden mit einem Jahresrückblick auf 2018, trafen sich am Dienstagnachmittag 69 Mitglieder des aktiven "Sen. Club" Schabenhausen mit Heinz Haller an der Spitze in der adventlich geschmückten Schlierbachhalle. Dabei wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unter der Federführung von Gerlinde und Eugen Kammerer wurden Adventslieder gesungen, wobei Helga Birk auf dem Akkordeon, teilweise zusammen mit Bürgermeister Martin Ragg auf der Trompete, für die Instrumentalbegleitung sorgte. Gertrud Kneipp erfreute mit weihnachtlichen und besinnlichen Gedichten. Bewirtet wurden die Senioren von Martina Erban, Claudia Krause, Heike Formella und Margarete Irion.