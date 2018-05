Niedereschach "Villa Kunterbunt" wählt Notruf vorbildlich

Sowohl die Erzieherinnen als auch die Kindergartenkinder wurden auf diese Übung, die wie in einem Ernstfall über die Leitstelle abgewickelt wurde, im Rahmen eines Besuches im Feuerwehrgerätehaus des Schmiedesteighauses, vorbereitet. Dabei wurden die Kinder und Erzieherinnen von Mitgliedern der Feuerwehr Fischbach, angeführt von Kommandant Jürgen Seemann in Theorie und Praxis in kindgerechter Form über die richtige Vorgehensweise bei einem Notfall unterrichtet. Dazu gehört beispielsweise auch das richtige Verhalten im Brandfall, das richtige Absetzen eines Notrufes. Und das war bei den Kindern erstaunlich und erfreulich zugleich. Die Kinder hatten sich die Notrufnummer "112" größtenteils sehr gut gemerkt.

Nichtsdestotrotz war doch eine gewisse Aufregung zu spüren, als infolge eines angenommenen technischen Defektes im Kindergarten plötzlich eine Rauchentwicklung registriert wurde. Wie in der Vorwoche erlernt, wurde der Notruf an die Leitstelle vorbildlich abgesetzt und als kurz darauf unter der Einsatzleitung von Alfons Flaig die Feuerwehr am Kindergarten eintraf und Atemschutzträger in das Gebäude eindrangen, sind die Kinder, weil sie vorbereitet waren, nicht in Angst und Schrecken oder gar Panik verfallen, sondern machten, angeleitet von den Erzieherinnen, ihre Sache sehr gut. Nicht nur die Kinder und Erzieherinnen lernten bei der Übung sehr viel, sondern auch die im Einsatz befindlichen Wehrmänner. Auf alle Fälle, so Jürgen Seemann und Kindergartenleiterin Iris Müller im Einklang, habe die an einen Ernstfall angelehnte Übung allen etwas gebracht. Die Kinder selbst waren voll und ganz bei der Sache und teilweise so begeistert, dass für einige schnell klar war: Wenn ich Mal groß bin, werde ich Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau.