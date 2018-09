Niedereschach Vikar Adalbert ist angekommen

Dass Adalbert ein sehr warmherziger und sehr humorvoller Mensch ist, zeigte nicht nur seine humorige Ansprache am Ende des Gottesdienstes, sondern auch sein Zugehen auf die Menschen beim anschließenden Pfarrfest in und rund um das Pfarrhaus, zu dem das Fischbacher Gemeindeteam eingeladen hatte. Deren Sprecherin, Annette Flaig eröffnete das Pfarrfest. Sie dankte dabei ganz besonders dem Musikverein Fischbach für die musikalische Unterhaltung zum Frühschoppen, dem Kirchenchor für die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes und allen Menschen, die an diesem Gottesdienst teilgenommen und diesen in irgendeiner Weise unterstützt haben.

Ein "dickes Lob und Dankeschön" ging auch an das Küchenteam, das zum Mittagessen mit Pfannkuchen mit einer leckeren Spinat- und Käsefüllung sowie Bratwürsten mit Kartoffelsalat, aufwartete. Zudem bereicherte die Jugend der Fischbacher Kirchengemeinde das Fest mit einem Waffelstand. Und mittendrin war Vikar Adalbert Mutuyisugi, der an allen Tischen Halt machte und sich mit viel Humor und einem einprägenden, herzerfrischen Lachen vorstellte.

In den Gemeinden der Seelsorgeeinheit, so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Josef Lamprecht in seiner Ansprache, freue man sich sehr über die Neubesetzung der zweiten Priesterstelle durch Vikar Adalbert Mutuyisugi. Damit gehe eine einjährige Vakanz auf diesem Posten zu Ende, die alle Mitglieder des Seelsorgeteams stark in Anspruch genommen habe, zumal auch die Stelle des Pastoralreferenten nach wie vor nicht besetzt sei. Die Ehrenamtlichen hofften nun, dass von den Hauptamtlichen nun wieder mehr Unterstützung möglich werde.