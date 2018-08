Niedereschach Vierbeiner genießen die Streicheleinheiten

Niedereschach. Einen abwechslungsreichen Tag verbrachten Niedereschacher Kinder und Jugendliche auf dem Hundesportgelände in der Dauchinger Straße. Dabei drehte sich natürlich in erster Linie alles rund um den Hund, aber auch kulinarisch wurden die Ferienkinder vom Hundevereinsteam um die Organisatorin Irmgard Pahling bestens umsorgt. Auch viele Spielmöglichkeiten wurden geboten.

Kinder lernen wichtige Verhaltensregeln

Schon bei der Begrüßung durch Irmgard Pahling erfuhren die Kinder und Jugendlichen viele wichtige Verhaltensregeln beim Umgang mit Hunden. So sollte man einen Hund nie streicheln, ohne zuvor den Besitzer des Hundes gefragt zu haben, erklärte Pahling. Es gebe Hunde, die das nicht mögen und entsprechend ungehalten reagieren. Auch sollte man einem Hund nie starr in die Augen schauen, da er sich in diesem Fall angegriffen fühlt. Selbst wenn man noch so viel Angst hat, sollte man bei einem Aufeinandertreffen mit einem Hund niemals davon laufen, sondern einfach ruhig stehen bleiben.