Niedereschach Vierbeiner genießen die Streicheleinheiten

Schon bei der Begrüßung durch Irmgard Pahling erfuhren die Kinder und Jugendlichen viele wichtige Verhaltensregeln beim Umgang mit Hunden. So sollte man einen Hund nie streicheln, ohne zuvor den Besitzer des Hundes gefragt zu haben, erklärte Pahling. Es gebe Hunde, die das nicht mögen und entsprechend ungehalten reagieren. Auch sollte man einem Hund nie starr in die Augen schauen, da er sich in diesem Fall angegriffen fühlt. Selbst wenn man noch so viel Angst hat, sollte man bei einem Aufeinandertreffen mit einem Hund niemals davon laufen, sondern einfach ruhig stehen bleiben.

Ebenso sollte man einen Hund, beispielsweise wenn er angebunden ist oder in einem Zwinger ist, dort nie ärgern oder gar schlagen, denn Hunde haben ein gutes Gedächtnis und könnten sich bei passender Gelegenheit durchaus "revanchieren".

Dass Hunde im Grunde aber sehr treue Gefährten und Freunde des Menschen sind und immens viel leisten können, zeigte sich im Verlauf des Tages bei den verschiedenen Vorführungen. Die Ferienkinder staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie gehorsam ein gut erzogener Hund ist und was er, je nach genossener Ausbildung, alles leisten kann.