Niedereschach Viele Veranstaltungen bringen auch finanziellen Erfolg

Niedereschach. Auf ein in jeglicher Hinsicht erfolgreiches Jahr konnte man beim Trachtenverein Reckhölderle (TVR) zurückblicken. "Das Engagement hat sich gelohnt", so das Fazit des Vorsitzenden, Claus Stange. Eine stattliche Anzahl von Veranstaltungen, damit verbunden auch ein guter finanzieller Abschluss prägten das Vereinsjahr. Das zeigte sich in den verschiedenen Berichten.