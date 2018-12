Niedereschach Viele Reisen in der Heimat

Von Weinprobe bis zum Kirschtortenkurs

Unter anderem gingen die Fahrten nach Ihringen an den Kaiserstuhl, natürlich mit Weinprobe und Kellereibesichtigung; zum Krippenmuseum in Oberstadion und nach Enzklösterle, wo man einem Schwarzwälder-Kirschtortenkurs beiwohnen durfte.

Besichtigt wurden auch eine Mühle in Waldkirch, das Schloss Lichtenstein, das Keramikmuseum in Kandern, die Fürstenbergbrauerei in Donaueschingen, eine Glasbläserei in Wolfach sowie eine Mostzüglefahrt in Bad Waldsee. Natürlich fehlte bei keiner der Ausfahrten eine gemeinsame, stets sehr gesellige Abendeinkehr. Gedankt wurde Manfred Hezel, der seine Frau bei der Vorbereitung großartig unterstützt.

Ein Volltreffer war im abgelaufenen Jahr die durchgeführte Seniorenfasnet mit einem von den Senioren selbst gestalteten närrischen Programm, das alle begeisterte. Dass Freud und Leid mitunter nahe beieinander liegen zeigte das Gedenken an die beiden im abgelaufenen Jahr verstorbenen langjährigen Mitglieder, Christof Feyer und Renate Günter.