Niedereschach Viele Menschen sind bereit zu spenden

Niedereschach. Vor diesem Hintergrund bezeichnete Ragg die an diesem Nachmittag zu ehrenden treuen Blutspender als "Wirkliche Vorbilder". Gleichzeitig dankte er den beiden DRK Ortsvereinen Niedereschach und Fischbach für die Durchführung der Blutspendetermine in der Gesamtgemeinde, von denen jedes Jahr drei bis vier in Niedereschach und einer in Fischbach stattfinden.

Es ist wichtig, zu lernen, wie man anderen in Notfällen helfen kann

Gleichzeitig freute sich Ragg auch über die Anwesenheit von Manuela Guder und Christian Fleig (DRK Niedereschach) sowie Angelika Müller und Wolfgang Schwochert (DRK Fischbach). Deren Anwesenheit zeige, wie dankbar man auch beim DRK sei, dass so viele Menschen immer wieder bereit sind, Blut zu spenden. Gleichzeitig nutzte Ragg die Gelegenheit, um den anwesenden Bürger aufzuzeigen, dass ohne die ehrenamtliche Arbeit der Aktiven der beiden DRK-Bereitschaften, vieles von dem, das manche als selbstverständlich ansehen, gar nicht durchführbar wäre und dazu gehören auch die Blutspendetermine.