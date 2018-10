Niedereschach Viel los im Farrenstall

Auch in dieser Saison werden sich Elfi Reinelt, Edith Ositschan, Ursula Kraußer, Cornelia Knappik und Katharina Schreib um die Besucher kümmern. Im Anschluss an die um 15 Uhr beginnenden Programmnachmittage startet jeweils um 17 Uhr die Handarbeitsgruppe.

Auf eine Wanderung durch die Lüneburger Heide nehmen Richard Obermaier und Heinz Karg am 8. November mit. Eine Woche später stellt Katja Porsch vom Landratsamt Hilfsmittel für das Leben im Alter vor. Am 22. November kommt Sigrid Steiner zur Bastelstunde in den Farren­stall, bevor der Fotograf Uli Ehrath am 29. November Bilder aus Dauchingen zeigt. Der Dezember steht ganz im Zeichen des Weihnachtsfestes. Am Nikolaustag findet die Weihnachtsfeier statt, am 16. Dezember eine vorweihnachtliche Besinnung mit Gerhard Fleigs Drechselarbeiten und Gedichten, am 13. Dezember sorgt Gisela Zimmermann für ein bewegtes halbes Stündchen der Leibesertüchtigung. Am 17. Januar gastieren die Neckardiatoniker und am 31. Januar der Shantychor "Tender Neckar". Der Besuch des Kindergartens am 24. Januar wird mit viel Musik und Vorträgen verbunden sein.

Der Februar widmet sich der Fasnet und Reiseberichten, wenn am 7. Februar Ulrich Scheller über Venedig und am 21. Februar die Familie Hoffmann über eine Albanien-Rundreise berichten. Im März informieren Doris Maier und Elke Ketterer über den Eine-Welt- sowie über den Diakonieladen, Ursula Disch informiert über frische Kräuter, bevor am 4. April Beatrice Briehl zum "Lebenstanz" einlädt. Den Abschluss bildet Günther Reinelt mit einem Überraschungsvortrag: "Das könnte Sie interessieren".