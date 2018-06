Niedereschach Viel Freude über besondere Geschenke

Ähnlich ging es Jörg Epting, der in jüngster Zeit öfters mit dem Fahrrad unterwegs ist. Für ihn gab es ein gekonnt hergerichtetes und mit Jugendclub-Emblem versehenes Solex-Fahrrad. Direkt vor dem Landgasthof "Mohren", in dem die Versammlung stattfand, erprobte Epting das Fahrrad. Auch Ortsvorsteher Peter Engesser drehte auf dem Fahrrad eine Runde durch die Fischbacher Ortsmitte und wollte sich schier nicht mehr von dem Rad trennen. Stolz sein können Storz und Epting auch auf das, was man in den vergangenen Jahren gemeinsam geleistet habe, so der JCF-Vorsitzende, Adrian Petrolli, in seiner Laudatio.