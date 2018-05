Niedereschach Viel Freude über besondere Geschenke

Zusätzlich zu der Hängematte und dem Fahrrad erhielten Storz und Epting noch ebenfalls auf die jeweilige Person abgestimmte Bilder-Collagen, die viele Erinnerungen an die vergangenen zehn Jahre wachriefen. Sowohl Epting, als auch Storz betonten, dass sie unglaublich stolz auf die aktuelle Vorstandschaft des JCF sind und natürlich den Club auch künftig bei Bedarf unterstützen werden.

Beide sind stolz auf das gemeinsam Geleistete

Storz und Epting legten dem jetzt sehr jungen Vorstandsteam ans Herz, immer zusammenzuhalten, einen guten Umgangston zu pflegen, Probleme offen anzusprechen und immer an einem Strang und in dieselbe Richtung zu ziehen.

Stolz sein können Storz und Epting auch auf das, was man in den vergangenen Jahren gemeinsam geleistet habe, so der JCF-Vorsitzende, Adrian Petrolli, in seiner Laudatio. Er erinnerte an gemeinsame Jubiläumsfeiern, tolle Mofarennen und unvergessliche Partys ebenso wie an den großen Umbau des JCF-Raumes – und das alles selbst finanziert. Auch hier hatten Epting und Storz einen Ratschlag parat: "Schaut, dass ihr finanziell immer auf eigenen Beinen steht."