Niedereschach Viel erlebt auf einer Reise nach Italien

Am nächsten Tag ging es nach Florenz. Eine charmante Stadtführerin zeigte die Sehenswürdigkeiten dieser kulturellen und von Lebenslust sprühenden Stadt. Wohl nirgends gehen La Dolce Vita und Kunstgenuss eine charmantere Liaison ein als in Florenz. Hier wirkten Michelangelo, Leonardo da Vinci und die mächtigen Medici, nur um einige zu nennen. Nach der Stadtführung blieb noch genügend Zeit, sich auf eigene Faust die Stadt anzusehen. Zum Abschluss des Tages besuchten die Kappeler ein Weingut in der Toskana und genossen bei einer Probe toskanische Tropfen. Es war eine Weinprobe, die sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, heißt es in dem Reisebericht. In guter weinseliger Stimmung fuhr die Gruppe in das Hotel zum Abendessen.

Am dritten Tag ging es in eines der hübschesten Städtchen inmitten der Toskana, nach Lucca. Lucca ist von einer vier Kilometer langen Mauer umgeben. Auf dieser Mauer sind Bäume gepflanzt und sie ist so breit, dass man darauf spazieren gehen kann. Der historische Stadtkern hat sein mittelalterliches Flair nicht verloren. Eine örtliche Stadtführerin zeigte uns diese beeindruckende Gemeinde.

Weiter ging es durch die Toskana nach Pisa, wo jeder auf eigene Faust etwas unternehmen konnte. Natürlich war der Schiefe Turm von Pisa der größte Anziehungspunkt. Es ist schon toll anzusehen, wie alle Bauwerke mit dem berühmten weißen Marmor aus Carrara gebaut wurden. Nach der Rückkehr ins Hotel ging es noch an den wunderschönen Strand von Lido di Camaiore. Einige schwammen im Meer und andere machten barfuß einen Strandspaziergang. Nach dem Abendessen saß die Gruppe noch lange zusammen und ließ die schönen Ausflüge nochmals Revue passieren.