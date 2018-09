Niedereschach Vermisster verbringt Nacht im Freien

Niedereschach-Kappel. Angehörige meldeten am Freitag gegen 9.30 Uhr bei der Polizei einen 86-jährigen Mann als vermisst. Dieser wurde von der Familie letztmals am Donnerstag gegen 18 Uhr gesehen. Mit einem Großaufgebot unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und Hunden suchte die Polizei großräumig die Umgebung am Wohnort des Vermissten ab. Gegen 11 Uhr entdeckte die Hubschrauberbesatzung den Vermissten an einem Waldrand "Am Ammelbach". Der 86-Jahre alte Mann hatte die Nacht im Freien gelegen und musste stark unterkühlt von Rettungskräften versorgt werden.