Niedereschach Vereinsfahne nach Jahren zurück

Dass die damaligen Radler dabei recht erfolgreich waren, beweisen Medaillen und Sieger-Pokale, darunter sogar der Wanderpokal in Form eines riesigen Trinkhorns des damaligen "Radfahrerverbandes Schwarzwald". Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wurden die meisten Mitglieder des Vereins zur Wehrmacht eingezogen, mehrere kehrten nicht mehr von der Front zurück. Nach dem Krieg wurde der Verein nicht wieder neu belebt. Im Vereinslokal, dem Gasthaus Krone, stand damals der Vereinsschrank, in welchem rund 40 Schärpen in den Vereinsfarben rot/gelb aufbewahrt wurden. In dem Schrank befand sich auch die Vereinsfahne (Vereinsbanner) mit 25 bis 30 Vereinsbändern geschmückt. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll der Schrank von der "Krone" ins Rathaus gebracht worden sein, wo die Vereinssachen auf dem Dachboden aufbewahrt wurden. Nachforschungen über den Verbleib der Utensilien des Radfahrervereins Schabenhausen blieben jedoch erfolglos. Umso erfreulicher, so Irion, sei es nun, dass wenigstens die Vereinsfahne wieder aufgetaucht ist.