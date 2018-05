Niedereschach Verein unterstützt den Sozialfonds

Niedereschach. Tradition hat es beim Fußballclub Fischbach, dass man bei seiner Jahresabschlussfeier auch an Menschen denkt, denen es nicht so gut geht. Jedes Jahr sammelt man deshalb Spenden für einen wohltätigen Zweck. Als Empfänger in diesem Jahr hatte der FC diesmal den Sozialfonds der Gemeinde Niedereschach ausgewählt, über den in Not geratene Menschen aus der Gesamtgemeinde unterstützt werden.