Niedereschach Verein freut sich über Spende

Diese wiederum spenden den Ertrag jedes Jahr an eine andere Einrichtung. In diesem Jahr freute sich der Niedereschacher Schulförderverein über die Spende in Höhe von 400 Euro, die Veronika Ettwein und Claudia Krause im Namen der Feuerwehrfrauen nun an die Vorsitzende des Fördervereins, Julia von der Hardt, überreichten, die sich riesig über diese Unterstützung freute und auch als Wertschätzung der Arbeit des von ihr geführten Vereins wertete. Verwendet werde die Spende für die Projekte Klasse 2000 rund um Gesundheitsförderung in der Grundschule, Gewalt- und Suchtvorbeugung, als Zuschuss für die Beschaffung von Schulpullis und T-Shirts, zum Auffüllen der Pausenspielekisten und die Anschaffung von Fußballtoren für den Schulhof. Julia von der Hardt dankte im Namen aller Schulkinder: "Die Kinder sind unsere Zukunft."