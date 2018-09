Niedereschach Unter neuer Leitung "bühnenreif"

Zur Aufführung kommen wird dabei das Stück "Perlenhochzeit" von Rolf Bechtel. Es ist ein Lustspiel in drei Akten, bei dem es garantiert viel zu lachen geben wird. Auch die Termine der geplanten beiden Aufführungen in der Fischbacher Bodenackerhalle stehen bereits fest.

Ber der ersten Leseprobe sind die Akteure vom Stück sofort begeistert

Jeweils am Samstag, am 29. Dezember und am 5. Januar, dürfen sich die Theaterfreunde auf einen wunderschönen, humorigen und entspannenden Theaterabend freuen.

Am vergangenen Freitagabend trafen sich die "Bühnenreif"-Akteure 2018/2019 zur ersten Leseprobe und waren begeistert von dem Stück. Mit Romy Neizert wird dabei einmal mehr eine junge Fischbacherin ihr Theaterdebüt geben.

Ihr zur Seite stehen in diesem Jahr dabei so erfahrene "Theaterhasen" wie Gabi und Holger Tranzer sowie Andrea Hellmich oder auch Gabi Draegert, Reinhold Müller, Ute Storz, Daniel Klein und Marco Tarnaske, die ebenfalls nicht zum ersten Mal mit dabei sind.