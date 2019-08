Niedereschach Traurige Gewissheit für Familie von Vermisster

Am 24. Dezember 1999 verließ die Frau am frühen Abend ohne Angabe eines Ziels zu Fuß ihr Zuhause. Eine Suchaktion mit mehreren Einsatzkräften der Polizei wurde am 25. Dezember erfolglos abgebrochen. Nach dem Jahrhundertsturmtief Lothar am 26. Dezember 1999 wurde der Bachlauf der nahegelegenen Eschach am 27. Dezember von Beamten der Polizeireviers Villingen und der Kriminalpolizei Villingen nach der Vermissten abgesucht. Die Suche in dem hochwasserführenden Bach blieb ohne Erfolg.

Nach dem Abschwellen des Hochwassers führte eine erneute Absuche, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und mehreren Polizeihunden, Anfang April 2000 nicht zum Auffinden der vermissten Filiz Fricker.

Spielendes Kind findet Unterkiefer