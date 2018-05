Niedereschach Tolles Ferienprogramm für 22 Kinder

Niedereschach (alb). An der Gemeinschaftsschule (GMS) Eschach-Neckar findet, erstmals in den Pfingstferien – und dies noch bis Freitag, 1. Juni, – eine Ferienbetreuung statt. Bislang gab es dieses Angebot der Stiftung Lernen Fördern Arbeiten, welche im Auftrag der Gemeinde Niedereschach an der GMS Eschach-Neckar am Standort Niedereschach im Bereich der Ganztagesbetreuung und der Schulsozialarbeit aktiv ist, nur in den Osterferien und in den Sommerferien.