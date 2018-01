Niedereschach Thomas Müller leitet Förderverein

Pfarrer Peter Krech, der als Leiter der Jakobusgemeinde Niedereschach/Dauchingen, kraft Amtes dem Vorstand angehört, lobte die gut ausgebildete Chorleitung bei den "Cross Notes", deren Sänger stets die Herzen der Menschen berühren. Zudem hätten die Mitglieder der "Cross Notes" ein weiches Herz, wie eine großzügige Spende des Chors zugunsten der geplanten Anschaffung von Kirchenfensterkunst in evangelischen Kirche in Niedereschach zeige. "Ich freue mich auf die weitere Zukunft", so Krech an die Sänger der Cross Notes gerichtet.