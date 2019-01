Niedereschach Tanja Obergfell zur Vorsitzenden gewählt

Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung des MVF mit flotter Musik unter der Leitung von Dirigentin Irena Soloducha-Moleta, die sich in Fischbach nach eigener Aussage sehr wohl fühlt. Für 2019 habe sie schon viele neue Ideen und sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Die üblichen Versammlungsregularien waren schnell abgewickelt. Schriftführerin Antonia Himmelbach rief dabei eine Vielzahl von Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr 2018, in dem der Verein sein 90-jähriges Bestehen feiern konnte, in Erinnerung. Diesen runden Geburtstag hat man bewusst nicht im großen Stil, sondern in Form eines vergnüglichen Unterhaltungsabends mit der "Villinger Kumedie" gefeiert.

Durch die Anschaffung der neuen Uniformen musste Kassenchefin Gabriele Teiss trotz der vielen Spenden einen Rückgang von 13 600 Euro in der Vereinskasse vermelden. Trotzdem verfüge man noch über ein solides finanzielles Fundament. "Trotz der hohen Ausgaben stehen wir noch ordentlich da", sagte Teiss.