Niedereschach (alb). Nachdem die Genossenschaft Bürgerenergie Niedereschach (BEN) ihr Nahwärmeprojekt abgeschlossen und dies in Form eines großen Festakts gefeiert hat, sind nun am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr alle Interessierten zum Tag der offenen Tür in das "Schmuckstück" des Projektes, die Heizzentrale der BEN neben der Niedereschacher Schule in die Friedhofstraße 20 eingeladen. Dort kann jeder einen Blick auf die Technik der Heizzentrale werfen und sich die Steuerung der Kessel und des Netzes erklären lassen. Hinzu kommen eine Vorführung zur Erzeugung von Hackschnitzeln, eine Führung durch die Heizzentrale, Informationen zur Entwicklung der BEN untermalt mit vielen Bildern, Berichten und Videos. Natürlich werden die Besucher auch bewirtet. Diesen Part haben der SV Niedereschach und der Trachtenverein "Reckhölderle" übernommen.