Niedereschach Strittiges Gutachten

Niedereschach. Wie kontrovers die Meinungen zur geplanten Südumfahrung in Niedereschach sind, zeigte sich am Mittwoch bei der Sitzung des Petitionsausschusses und beim folgenden Ortstermin am Ende der Oberen-Lehr-Straße. Von dort aus konnte man den Bereich, in dem die Südumfahrung das Heckengelände von der Straße nach Kappel hinauf zum bestehenden und neu geplanten Gewerbegebiet durchschneiden würde, sehr gut sehen.