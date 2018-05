Niedereschach Sternstunden der Erde

Niedereschach-Kappel (spr). Traditionell verabschieden sich die Schüler der Grundschule Kappel mit den Sternstunden in die Pfingstferien. Am Donnerstag gab es ein tolles Programm unter dem Motto "Zeitreise". Die Schlossberghalle war wieder gut besucht von erwartungsfrohen Eltern und Großeltern, die die kindliche Freude an Gesang, Tanz, Mimik und Schauspiel erleben wollten.