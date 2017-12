Niedereschach Sternsinger segnen

Das erste Treffen findet am Samstag, 9. Dezember, um 9.30 Uhr im Pfarrhaus in Fischbach statt. Alle weiteren Termine werden noch bekannt gegeben.

Anmeldephase dauert bist zum 4. Januar

Bei der bevorstehenden Aktion werden die Sternsinger in Fischbach wie auch in Schabenhausen die Häuser am Samstag, 6. Januar, besuchen. Wer in Schabenhausen den Segen der Sternsinger erhalten möchte, kann sich melden unter Telefon 07725/91 51 46 oder E-Mail helen-korte@t-online.de. Späteste Anmeldung ist am 4. Januar.