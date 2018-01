Niedereschach Stefan Schlenker blickt auf 75 Jahre zurück

Niedereschach-Fischbach (alb). Seinen 75. Geburtstag feierte Stefan Schlenker. Der gebürtige Fischbacher ist mit seinem Geburts- und Heimatort bis zum heutigen Tag eng verbunden und hat sich in vielfältiger Weise innerhalb der Vereins- und Dorfgemeinschaft engagiert. Beim Musikverein Fischbach ist er Ehrenmitglied; beim Geschichts- und Heimatverein war er Kassenchef. Besonders am Herzen liegt ihm das Heimatmuseum. Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser, Bürgermeister Martin Ragg, Michael Stern und Albert Roth vom Musikverein und Museumsleiter Hans Otto Wagner reihten sich in die Schar der Gratulanten ein.