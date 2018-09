Niedereschach Startschuss für Mofa-Rennwochenende

Niedereschach-Fischbach. Bald ist es soweit: Am Samstag, 8. September, um 18.15 Uhr fällt der Startschuss im Bubenholzweg in Fischbach Sinkingen zur zehnten Auflage des internationalen Fischbacher Mofa-Langstreckenrennens. Motorrennsportfreunden besser bekannt unter dem Namen "Die 17 ¾ - Stunden von Fischbach". Den Sieg vor Augen werden in diesem Jahr 50 Teams antreten, um durch die Nacht, bis Sonntag, 12 Uhr, so viele Runden wie möglich auf der 2,2 Kilometer langen Asphalt- und Geländestrecke zu absolvieren. "Ein großartiges Ereignis, zu dem die gesamte Bevölkerung sehr herzlich eingeladen ist", sagen Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser und Bürgermeister Martin Ragg, die gemeinsam den Startschuss geben werden.

Ein besonderes Dankeschön, so Engesser und Ragg im Einklang, gelte den Veranstaltern. Dies sind der Jugendclub Fischbach mit seinem Vorsitzenden, Adrian Petrolli, die Guggämusik "Ohrwürmer" Fischbach rund um ihren Vorsitzenden, Daniel Lipp, sowie der Musikverein Fischbach mit seiner Vorsitzenden, Esther Roth. Genauso danken beide dem Deutschen Roten Kreuz Fischbach um seine Vorsitzende, Angelika Müller, dem Deutschen Roten Kreuz Niedereschach mit seinem Vorsitzenden, Gerhard Bader, der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Fischbach, rund um Kommandant Jürgen Seemann, den helfenden Soldaten der Niedereschacher Patenkompanie aus Donaueschingen sowie den Ärzten an der Strecke, Bastian Veigel, Stefanie Reinke und Michael Mauch, welche im Wechsel rund um die Uhr vor Ort sein werden.

Engesser und Ragg wünschen den Veranstaltern ein unfallfreies, spannendes und faires Rennen. Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser geben am Samstag den Startschuss für die 17 ¾ Stunden von Fischbach.