Niedereschach Stadtwerke schildern im Ortschaftsrat aktuellen Stand der Maßnahme

Ortschaftsrat Martin Eitzert bat um Auskunft, ob im Zuge der Erdarbeiten für die Gasleitung nicht auch die Rohre für die Breitbandversorgung mit verlegt werden könnten. Das sei immer eine Frage des Vertrages mit dem jeweiligen Tiefbauer, so Warmbrunn. Im neuen Leistungsverzeichnis habe man diese Maßnahme mit aufgenommen. Ortsvorsteher Peter Engesser bat um Auskunft darüber, inwiefern im Bereich der Königsfelder Straße nicht die Stromleitungen auch mit in die Erde verlegt werden könnten.

Hierzu erklärt Köngeter, dass in Fischbach die Stadtwerke Rottweil für den Strom zuständig seien. Grundsätzlich sei eine solche Verlegung aber nicht einfach. Es müssten alle Anwohner einverstanden sein. Wer bislang seinen Strom von den Dachständern erhalte, müsse innerhalb des Hauses im Elektrikbereich größere Umbaumaßnahmen vornehmen, wenn die Kabel in die Erde verlegt würden. Eine solche Maßnahme umzusetzen bedürfe einer langfristigen Planung, sei sehr schwierig und lasse sich auf die Schnelle, so wie von Engesser im Bereich der Königsfelder Straße angedacht, mit Sicherheit nicht verwirklichen. Warmbrunn wies außerdem darauf hin, dass man immer mehr davon abkomme, Freileitungen abzubauen, da diese zum dörflichen Charakter gehören und auch für die Vogelwelt eine sehr wichtige Funktion innehaben.

Engesser sah diese Argumente ein und freute sich, dass trotzdem der Ausbau weiter zügig vonstatten gehe. Auf Nachfrage aus den Reihen des Ortschaftsrates, wann die Stadtwerke mit dem Bau der Erdgasleitung in der Königsberger Straße beginnen, nannte Warmbrunn Juni oder Juli diesen Jahres. Eine entsprechende Umleitung werde ausgeschildert und vermutlich über Schabenhausen erfolgen.