Am zweiten Tag des Schwarzwälder Schinkenfestes strömten die Besucher in Scharen in die Eschachhalle. Zur Mittagszeit stand ein Kochen mit den einzelnen Vereinen auf dem Programm. Gelungene Tänze zeigte die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenverein "Reckhölderle" Niedereschach (Bild). Ein Auftritt der Rope Skipper rundete das Programm ab. Foto: Bantle