Niedereschach Sport und Gaudi bei großem Tennisevent

Zur Freude der TCN-Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden Alexander Werner nahmen insgesamt zwölf Teams am Turnier teil.

Der Wettbewerb wurde in Form von Doppelspielen ausgetragen, und obwohl Tennis-Laien am Werk waren, hatten nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuschauer viel Freude und Spaß, zumal neben den Tennis-Doppeln noch ein interessantes und abwechslungsreiches "Ball-Ball-Spiel" in den Turnierablauf mit eingebunden wurde. Bei diesem Spiel war neben Tennisbällen sogar noch ein Basketball mit im Einsatz.

Allein schon viele Team-Namen zeigten, dass bei diesem Tennisevent neben dem sportlichen Aspekt auch die Gaudi eine große Rolle spielte. So waren beispielsweise Teams am Start mit den Namen wie "Die Bittlosen", "Die Kaputten", "Die Invaliden", "Die Fleischkäswecken", "Die Experts" oder auch das Team "Ohje" – der Kreativität waren also keine Grenzen gesetzt.