Niedereschach Spanisches Feeling beim Eschach-Festival

Niedereschach. Das Eschach-Festival 2018, das in diesem Jahr rund um die Eschachhalle am 26. und 27. Juli stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In diesem Sommer kann das beliebte Niedereschacher Kult-Event mit etwas ganz Besonderem aufwarten: Der erste Abend des Festivals steht musikalisch wie auch kulinarisch komplett unter dem Motto der Patenschaft mit der spanischen Gemeinde Arzúa und wird den Bürgern Niedereschachs und seinen Gästen "echt spanisches Feeling" vermitteln.