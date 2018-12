Niedereschach Soldaten sorgen tatkräftig für sichere Straßen

Die beiden nahmen die Baumfällarbeiten entlang der Kreisstraße 5718 zwischen Niedereschach und Schabenhausen in Augenschein.

Rund 80 Soldaten der Patenkompanie unter der Führung von Kompaniefeldwebel Yves Albrecht beteiligen sich zusammen mit dem Gemeindebauhof. Notwendig geworden sind die Fällarbeiten, weil viele Bäume nicht mehr ausreichend standsicher, teils faul und zudem durch erhebliche Mengen Totholz in den Baumwipfeln eine große Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer darstellten.

Weit über 100 Festmeter Holz werden entfernt und auf den Bauhof gebracht, wo sie in der dortigen Hackschnitzelheizung Verwendung finden. Jede Menge Geäst und auch Holz liegen noch am Straßenrand herum und soll noch im Laufe diesen Monats gehäckselt werden. Der Schultes lobte die Arbeit und Unterstützung der Soldaten. In den Dank schloss er auch Stefan Staiger ein, der mit schweren Gerät vor Ort war und die Aktion der Soldaten und des Bauhofes fachmännisch unterstützte. Seitens des Bauhofes wurden die Arbeiten von Thomas Kammerer koordiniert.