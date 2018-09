Niedereschach Singgemeinschaft freut sich auf neue Stimmen

Einer der am häufigsten zugesprochenen Taufsprüche lautet: "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest." Dieser Spruch steht im Zentrum der Kantate, die der Kirchenchor der Jakobusgemeinde – zusammen mit einem neu zu gründenden Kinder- und Jugendchor – gleich in der Probephase nach den Sommerferien einstudieren möchte.

Das Chorprojekt ist zeitlich befristet und gipfelt in einem Konzert am Samstag, 6. Oktober. Interessierte Sänger, unabhängig jedweder konfessionellen Bindung und sängerischen Vorbildung, sind eingeladen, mitzumachen. Mit ein Ziel bei diesem Projekt ist es, bei den Teilnehmern die Freude am Singen zu wecken und die von Lübben geleitete Singgemeinschaft kennenzulernen. Der Kirchenchor der Evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach/Dauchingen beginnt nach der Sommerpause am Dienstag, 4. September, wieder mit seiner Probentätigkeit im evangelischen Gemeindezentrum Niedereschach in der Steigstraße. Geprobt wird von 19.30 bis 21 Uhr.

Außerdem lädt die Jakobusgemeinde Kinder zwischen sieben und 14 Jahren, am Projekt teilzunehmen. Mit dem Kinderchor studiert man dabei unter anderem das Werk von Johannes Matthias Michel "Mein Gott, auf den ich hoffe", eine kleine Kantate für Kinderchor, vierstimmigen gemischten Chor, Bläser und Orgel nach Psalm 91 und 31 und einem Text von Eugen Eckert ein. Instrumentalisten werden den Kinderchor unterstützen.