Niedereschach Sie erhält die Landes-Ehrennadel

Die Einnahmen aus den Bildungs- und Kulturangeboten werden zur Deckung der Kosten verwendet. Eventuelle Überschüsse werden regelmäßig an karitative Einrichtungen gespendet. So wurden in den vergangenen Jahren Spenden beispielsweise an die Rehaklinik Katharinenhöhe, die Gefängnisseelsorge, für Straßenkinder in Kolumbien, die Katholische Junge Gemeinde Niedereschach, die Organisation USO in Tansania und viele weitere Einrichtungen getätigt.