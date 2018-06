Niedereschach Show gibt tiefe Einblicke in das Leben in Afrika

Niedereschach. Einen fulminanten Konzertabend boten in der gut besuchten Eschachhalle der gastgebende Gesangverein "Eintracht" Niedereschach, der Projektchor "The Singing Souls", der Kinderchor "Kidz Royalty" und die Trommlergruppe Akoma. Der Abend stand unter dem Thema "Out of Africa" und die Akteure auf der Bühne, allen voran Chorleiterin Melanie Sacher, boten eine Riesenshow. In wechselnden Besetzungen wurde gesungen, getanzt und für alle Sinne etwas geboten. Mit dazu gehörten auf einer Großleinwand zu sehende Bilder aus Afrika.