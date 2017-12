Niedereschach Senioren haben spannendes Jahr hinter sich

Dass in einer 550 Einwohnern großen Gemeinde wie Schabenhausen 83 Mitglieder dem Seniorenclub angehören, ist schon mehr als bemerkenswert und zeigt, wie wichtig diese Gruppierung für die Dorfgemeinschaft in Schabenhausen ist.

"Ja, wir sind eine nette Seniorengemeinschaft", sagt Haller und blickt zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück. So wurden neben vielem anderen auch vier schöne Ausflüge organisiert. Dabei wurde das Trossinger Harmonikamuseum besichtigt, man informierte sich in einem Naturfreundehaus über die Lebensgrundlage. Bei der Trigema Burladingen genoss man eine Werksbesichtigung, unvergessen ist der Besuch im Bärenpark oder die Fahrt mit dem Apfelzügle in Lippertsreute.

Bei allen Fahrten, so Haller, sei der Bus voll besetzt gewesen. Nicht verzichten möchten die Senioren jeden ersten Mittwoch eines jeden Monats auf "Plausch und Quiz", den stets Eugen und Gerlinde Kammerer organisieren. Bei der "Gymnastik mit Sonja" immer montags ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit, sich durch Bewegung fit zu halten. "Ich bin immer ganz begeistert beim Zuschauen", erklärt Haller schmunzelnd.