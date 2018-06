Niedereschach Selbstfahrender Verbindungsroboter

"Bei unserer ersten Präsentation auf der automatica starten wir gleich mit einer Weltneuheit", informiert Sven Worm, Vorsitzender der Geschäftsführung der Montratec GmbH. "Zugleich optimieren wir mit der Entwicklung des "Shuttle Carriers" die Einsatzmöglichkeiten unseres Schienen- und Shuttle-Transportsystems Montrac und machen es auch für Kunden mit schwierigen räumlichen Verhältnissen interessant." Worm ist überzeugt, dass sich diese Lösung von Montratec in vielen Industriebereichen durchsetzen wird.

Die Montratec GmbH versteht sich als Hightech-Unternehmen. "Wir hören unseren Kunden sehr genau zu", betont Worm, "und investieren intensiv in Forschung und Entwicklung, um Montrac kontinuierlich den spezifischen Kundenanforderungen in allen Industriebranchen anzupassen – so entstand der ›Shuttle Carrier‹".

Mit dem Shuttle Carrier, dem neuen Produkthighlight der Montratec GmbH, ist es nun erstmals möglich, das Schienensystem zu unterbrechen und Freiräume zwischen den Schienensegmenten und den angeschlossenen Arbeitsstationen für Fluchtwege, Transportstrecken und Gänge für Mitarbeiter zu schaffen, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. "Daraus resultiert ein optimiertes kundenspezifisches Anlagenlayout, das auch den schwierigsten örtlichen Gegebenheiten beim Kunden flexibel angepasst werden kann", verdeutlicht Worm. Der "Shuttle Carrier" fungiert als eine Art selbstfahrender Verbindungsroboter auf dem Boden.