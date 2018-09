Niedereschach Selbstbestimmung und Mitverantwortung

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde sprachen Bürgermeister Martin Ragg und die für die LFA zuständige Bereichsleiterin, Marie Breddin, in diesem Zusammenhang von einer Erfolgsgeschichte, von der alle Beteiligten profitieren. Während Ragg voll des Lobes für die Arbeit der LFA und das Betreuungsteam der Schule rund um Daniela Storz war, lobte Breddin die von der Gemeinde zu verantwortenden vorbildlichen Rahmenbedingungen. An der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar gebe es ein engagiertes Team, das immer kreative Lösungen findet und umsetzt. Das habe sich auch bei der zurückliegenden sechswöchigen Ferienbetreuung gezeigt.

Im Zuge der Feierstunde wurde bekannt, dass in der Mensa am Schulstandort in Niedereschach zwischenzeitlich täglich zwischen 150 bis 160 Mittagessen ausgegeben werden.

Das elfköpfige Betreuungsteam rund um Daniela Storz, die krankheitsbedingt nicht an der Feierstunde teilnehmen konnte, stellte die Konzeption vor. Den Kindern und Jugendlichen soll eine altersgerechte Lebenswelt in ihrer Freizeit an der Schule ermöglicht werden. Selbstbestimmung und Mitverantwortung für das Wohlbefinden ist dabei eines der pädagogischen Ziele.