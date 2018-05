Niedereschach Seit 60 Jahren im Ehehafen

Die 83-jährige Helga Glatz und ihr 86-jähriger Mann Siegmund sind dankbar dafür, dass es ihnen vergönnt ist, seit nunmehr 60 Jahren zusammen zu sein. Sie nehmen nach wie vor regen Anteil am örtlichen Geschehen. Sie unterstützen noch immer die Missionsarbeit der Marianhiller in Südafrika, wo der verstorbene, aber in Niedereschach unvergessene Pater Edgar Weinmann, ein Bruder von Helga Glatz, viele Jahre lang segensreich gewirkt hat. Nach wie vor sammelt das Ehepaar für die Missionsarbeit der Marianhiller Spendengelder und gewährleistet durch die bestehenden engen Kontakte dorthin, dass dort auch jeder gespendete Euro zu 100 Prozent ankommt.

In die Schar der Gratulanten eingereiht hat sich auch Bürgermeister Martin Ragg, der dem Jubelpaar auch dafür dankte, dass es sich stets für die Niedereschacher Vereine und die Dorfgemeinschaft eingesetzt hat und noch immer einsetzt.