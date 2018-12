Niedereschach Seelsorgeeinheit erstellt Pastorialkonzeption auf drei Seiten

Niedereschach. "Die Nähe Gottes berührt" ,so lautet das Leitbild der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" für die nahe Zukunft. In der Verantwortung stehende Frauen und Männer aus der Seelsorgeeinheit, haben in den vergangenen beiden Jahren dazu beigetragen haben die Pastoralkonzeption mit zu entwickeln.