Niedereschach Schräge und laute Töne lassen Halle erbeben

Alle vier Guggen legten mitreißende Auftritte hin. Die Guggenmusikfreunde waren begeistert. Vorsitzender Daniel Lipp ließ es sich bei der Begrüßung der Gäste nicht nehmen, in kurzen Worten den Werdegang der Fischbacher Ohrwürmer aufzuzeigen, die es aus sehr bescheidenen musikalischen Anfängen geschafft haben, sich in der ganzen Region als gute Guggenmusik zu etablieren. Viele Freundschaften zu anderen Guggen sind in den vergangenen drei Jahrzehnten entstanden. Dazu gehören auch die Gäste aus Binningen im Hegau.

Auch zu den Krawazi Ramblers aus Villingen mit Zugleiterin Annalene Schmidt und dem musikalischen Leiter Thomas Rapp pflegen die Ohrwürmer enge Kontakte, ebenso wie zu der Gugg Sälle 15 aus Hardt mit ihrem Vorsitzenden Raffael Ganter und Dirigent Michael Ganter. Auch die vom Vorsitzenden Tobias Gaiser und "Muli" Lisa Fröhlich angeführten Burning Tunes 21 aus Gottmadingen, die in der vergangenen Woche in Leibertingen bereits eine wilde Party gefeiert haben, fühlten sich auf der Bühne der Bodenackerhalle sichtlich wohl. So war es nicht verwunderlich, dass der Stimmungspegel bei der "Gugg am Bach" stets ganz oben angesiedelt war. Alle hatten ihren Spaß bei der durchweg friedlich verlaufenden Guggenmusik-Jubiläumsparty, die ganz im Sinne der Fischbacher Ohrwürmer verlief.