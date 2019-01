Niedereschach Schmiedehandwerk steht im Fokus

Der Schmied könne aber nicht mit einem geschlossenen System arbeiten, da er ja laufend das Eisen in die Glut heraus- und hineinbringen müsse. Also müsse er in das offene Herdfeuer mit einer Blasvorrichtung, anfangs einem Blasebalg, später mit einem Rotationskompressionsgebläse, Luft zuführen. Teilweise wurde die Luft von oben, aber später hauptsächlich von unten eingeblasen. Dieser Vorgang musste regelbar sein, um ein zu schnelles Erhitzen oder gar Verbrennen des Eisens zu vermeiden.

Die Esse im Heimatmuseum hat ein großes Schwungrad mit einem Trittbrett und einer Riemenverbindung zu einem kleinen Gebläse unter der Feuerstelle. Somit waren die Hände frei, um das Eisen in der Glut zu bewegen. Durch die Tretgeschwindigkeit konnte der Luftstrom gesteuert werden. In der Geroldsecker Waffenschmiede (Schuttertal), in der Wagner 1970 den Beruf des Schmiedes erlernt hat, waren alle Maschinen mit Wasserkraft angetrieben, also auch die Windmaschine. Durch einen Drehschieber neben der Feuerstelle konnte die Zufuhr geregelt werden.

Um den Erlebniseffekt im Museum zu steigern, hat Wagner in der Museumsesse ein "Flackerlicht" unter der Kohle angebracht, was den authentischen Eindruck einer brennenden Flamme erweckt. Die Wände hat er rußgeschwärzt und die Beleuchtung gedämpft, um den Eindruck, wie es einmal war, zu verstärken. Inszenierung eben. Die Ausstattung wurde komplettiert und der Funktion nach so geordnet, so dass (theoretisch) wieder in der Schmiede gearbeitet werden könnte.

Nächster Öffnungstermin ist am Sonntag, 6. Januar, von 14 bis 17 Uhr. Auch das Museumscafé ist geöffnet. Das nächste Volksliedersingen mit Ludwig und Werner findet am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr, statt.