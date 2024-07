1 Viele Besucher kamen am Samstag zum Fest. Foto: Albert Bantle

Viele Besucher lauschten den musikalischen Darbietungen und genossen die Kulinarik beim traditionellen Bachfest des Musik- und Trachtenvereins Schabenhausen.









Hoch her ging es am vergangenen Wochenende beim traditionellen Bachfest der Musik - und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTK), welches das jährliche Highlight in Schabenhausen darstellt. Wie gewohnt strömten die Besucher in Scharen und genossen die einmalige Bachfestatmosphäre.