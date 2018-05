Einer Großbaustelle gleicht in den aktuellen Pfingstferien das Niedereschacher Schulgebäude. Auf Hochtouren laufen die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Standort Niedereschach. Die Pfingstferien werden besonders in den Bereichen Elektroarbeiten, Trockenbau und Bodenlegen genutzt, um zügig voranzukommen. "Die finalen Arbeiten sind in vollem Gange, und spätestens in den großen Ferien wird alles erledigt sein", sagt Ortsbaumeister Leopold Jerger voller Zuversicht und sehr zufrieden mit dem Verlauf der Maßnahme. Foto: Bantle