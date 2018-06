Niedereschach Sanierung bringt Einschränkungen im Busverkehr

Niedereschach (alb). Bald geht ein langjähriger Wunsch vieler Verkehrsteilnehmer in Erfüllung, wenn ab Montag, 9. Juli, die Landesstraße 181 zwischen Fischbach und Niedereschach (ohne Ortsdurchfahrten) bis voraussichtlich Ende Oktober saniert wird. Allerdings kommt es für rund zweieinhalb Monate dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Linienverkehr, da für den ersten Bauabschnitt eine Vollsperrung vorgesehen ist. Betroffen sind die Linien 37, 40, 41 und 45. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Niedereschach Bubenholz, Fischbach Vogelsanghof und Fischbach Im Vogelsang nicht bedient werden. Zudem können bei einigen Fahrten die Haltestellen in Sinkingen nicht angefahren werden. Die Fahrgäste müssen sich teilweise zehn Minuten früher an den Haltestellen einfinden. Generell ändert sich während der für alle Fahrten, die aus Fischbach kommen, der Fahrweg innerhalb von Niedereschach.

