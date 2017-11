Niedereschach Rolf-Dieter Zahel löst Thomas Reichert an HGI-Spitze ab

Dass man diese finanzielle Grundlage auch benötigt, zeigte sich in den Ausführungen des bisherigen Vorsitzenden Thomas Reichert. Beim HGI sei man dabei, das neue Branchenverzeichnis "A-Z" zu erstellen, von dem alle heimischen Betriebe, auch wenn sie nicht Mitglied im HGI seien, profitieren würden und in dem auch alle Betriebe auf sich aufmerksam machen können. Dieses Verzeichnis soll alle zwei Jahre in aktualisierter Form neu aufgelegt werden und in jeden Haushalt der Gesamtgemeinde und an alle neu in die Gemeinde ziehenden Menschen verteilt werden. Reichert erläuterte auch, weshalb es im abgelaufenen Jahr keine Gewerbeausstellung in Niedereschach gab. Es habe daran gelegen, dass man keinen gemeinsamen Termin finden konnte und weil auch viele Betriebe signalisiert hätten, so viel Arbeit zu haben, dass keine Zeit gewesen wäre, sich bei der Gewerbeschau einzubringen und mitzumachen. Die Installation einer Geschwindigkeitsmessanlage schlug Armin Rigoni vor. Hierüber wird sich der neu formierte Vorstand unterhalten und entscheiden.