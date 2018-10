Die Organisatoren des zurückliegenden Mofa-Langstrecken-Rennens in Fischbach das riesengroße Helferteam zu eingeladen. Die Tour führte nach Stuttgart zum Cannstatter Wasen. Es wurde viel getanzt und gefeiert sowie auf die große, gemeinsame und verbindende Teamleistung bei der Durchführung der "17 ¾-Stunden von Fischbach" angestoßen. Erst in den frühen Morgenstunden trat man die Heimfahrt an und kam wohlbehalten in Fischbach an. Foto: Banale