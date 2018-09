Niedereschach Projektchor sucht noch junge Stimmen

Einer der am häufigsten zugesprochenen Taufsprüche: "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest" steht im Zentrum der Kantate, die der Kirchenchor, einstudieren möchte. Dieses Chorprojekt ist zeitlich befristet und gipfelt in einem Konzert am Nachmittag des 6. Oktobers. Interessierte Sänger, unabhängig der sängerischen Vorbildung, sind herzlich eingeladen.

Ziel ist es, unter anderem bei den Teilnehmern die Freude am Singen zu wecken und die von Lübben geleitete Singgemeinschaft kennenzulernen. Der Kirchenchor hat nach der Sommerpause bereits wieder angefangen im evangelischen Gemeindezentrum zu proben. Geprobt wird immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr. Wer mit dabei sein möchte, sollte einfach zu der Probe am kommenden Dienstag vorbeikommen. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren und Jugendliche sind herzlich willkommen. Einstudiert werden soll unter anderem das Werk von Johannes Matthias Michel, "Mein Gott, auf den ich hoffe". Instrumentalisten werden musikalisch unterstützen. Die Musiker proben von 17.30 bis 18.30 Uhr. Die Probetermine sind immer dienstag bis zum 5. Oktober. Wer dabei sein möchte, sollte am kommenden Dienstag zur Probe kommen. Das Konzert wird als Benefiz für die neuen Kirchenglasfenster durchgeführt.

Die Aufführung findet am Samstag, 6. Oktober, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum statt.