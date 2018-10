Niedereschach Preise für "Ökologische Gärten"

Birgit Lamparter erläuterte die Bewertungskriterien. In die flossen viele Dinge mit ein. Angefangen vom eigenen Anbau von Gemüse, Salat und Kräutern bis hin zu Beerensträucher, Obstbäumen, Heilpflanzen, "Totholz" und auch Trockenmauern in denen beispielsweise Eidechsen einen Lebensraum finden können. Selbst für die bei manchen Gartenbesitzern nicht so belebten Disteln, die wiederum den Distelfink anlocken und diesem einen Lebensraum ermöglichen, gab es im umfangreichen Bewertungssytem der Jury Punkte. Martin Ragg, Rüdiger Krachenfels und Birgit Lamparter machten in ihren Ansprachen und bei ihren Dankesworten an die teilnehmenden Gartenbesitzer deutlich, dass es sich beim Wettbewerb "Ökologische Gärten in Niedereschach" um einen weiteren Beitrag von Gemeinde und Naturschutzverein handelt, die Artenvielfalt an Insekten und Pflanzen in der Gemeinde zu erhalten.

Dies sei mit dem Wettbewerb gelungen, der deutlich gezeigt habe, dass es viele Möglichkeiten gebe, einen Garten naturnaher zu gestalten. Dazu zählen blühende Pflanzen vom Frühjahr bis zum Herbst, Staudenmischpflanzungen zu Gunsten einjähriger Blumen, fruchttragende Gehölze, ungefüllte Blumen, Bauerngartenpflanzen, die Selbstversorgung mit Gemüse, Obst, Kräutern oder auch Überwinterungsquartiere für Nützlinge. Hinter Marion Lämmer-Sigl konnte sich Martin Fischer über den zweiten und Heike Radtke über den dritten Platz freuen. Für die drei Erstplatzierten gab es Einkaufsgutscheine für den Standort Niedereschach. Für alle übrigen Teilnehmer gab es eine Broschüre des NABU mit Anregungen für den eigenen Garten.